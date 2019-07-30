Вибори в Раду: соціологи опублікували портрет виборців найрейтинговіших партій

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Основний виборець партії "Слуга народу" зосереджений у центральному та південному регіонах

Соціологи опублікували портрет виборців партій "Слуга народу", "Голос", "Опозиційна платформа За життя", "Батьківщина" та "Європейська солідарність", які лідирують за результатами виборів в Раду. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

В електоратах партій "Голос" (52%) та "Свобода" (55%) більше половини становлять виборці західного регіону. Виборці заходу і центру переважають в електоратах "Батьківщини" (78%), "Європейської солідарності" (76%). Натомість виборці півдня і сходу складають більшість в електоратах "Опозиційного блоку" (78%), "Опозиційної платформи "За життя" (74%). А от основний виборець партії "Слуга народу" зосереджений у центральному та південному регіонах (67%).

Так, за даними опитування, в обласних центрах найбільше голосів набрала партія "Слуга народу" (40,8%), далі йдуть "Європейська солідарність" (13,0%), "Опозиційна платформа - За життя" (10,0%), "Голос" (8,9%) та "Батьківщина" (5,5%).

Крім того, додається, що "Батьківщина" отримала свій кращий результат у селах (9,8%), посівши там друге місце.

Як зазначається, за партію "Слуга народу" проголосували 41,7% чоловіків та 46% жінок. Також, за даними опитування, ця партія лідирує у наймолодшій віковій групі - 18–29 років. Прохідний відсоток у цій групі отримали партія "Голос" - 9,4%, "Європейська солідарність" (7,0%). Виборці 40–49 років підтримали переважно такі партії: "Слуга народу" (48,4%), "Європейська солідарність" (11,2%), "Опозиційна платформа за життя" (7,5%), "Голос" (7,2%).

Значну підтримку від виборців, старших 60 років, отримали "Опозиційний блок - За життя" (20,1%) та "Батьківщина" (11,6%).

За даними опитування, партія "Слуга народу" лідирує серед виборців з незакінченою вищою освітою. У групі виборців з вищою освітою у партії "Слуга народу" 40,3% голосів, партії "Європейська солідарність" - 12,8%, "Опозиційної платформи - За життя" - 9,6%, "Голосу" - 8,8%, "Батьківщини" - 6,1%.

У групі виборців з повною середньою освітою партія "Слуга народу" має 45,7%, "Опозиційна платформа - За життя" - 11,5%, "Батьківщина" - 9,7%.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія у вівторок, 30 липня, прийняла оригінальні протоколи з результатами голосування на позачергових виборах у Верховну Раду з 199 окружних виборчих комісій.

Також ЦВК, за результатами виборів у Верховну раду, визнав обраними перших 35 народних депутатів. Зазначимо, на своїх округах програли 163 з 199 депутатів-мажоритарників.