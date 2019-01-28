Вибори президента України: названо число спостерігачів зі США

Спостерігати за виборами президента будуть офіційні особи США і українська діаспора

В качестве международных наблюдателей на выборах президента Украины планируют зарегистрироваться около 100-150 представителей Соединенных Штатов. Как информирует РБК-Украина, об этом директор по коммуникациям Украинского конгрессного комитета Америки Андрей Добрянский сказал "Укринформу".

По словам Добрянского, уже около пятидесяти человек зарегистрировались для наблюдения за выборами. Будут как представители украинской диаспоры, так и официальные лица США.

"Большинство поедут в Украину, но некоторые останутся также наблюдать за избирательным процессом на участках в Вашингтоне и Нью-Йорке", - отметил он, добавив, что участие планируют принять также официальные лица США, члены Конгресса.

Добрянский добавил, что Украинский конгрессный комитет Америки - единственная организация в США, официально зарегистрирована Центральной избирательной комиссией Украины.

Напомним, Центральная избирательная комиссия внесла изменения в перечень избирательных участков за границей.



