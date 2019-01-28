Вибори президента України: названо число спостерігачів зі США

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Спостерігати за виборами президента будуть офіційні особи США і українська діаспора

В якості міжнародних спостерігачів на вибори президента України планують зареєструватися близько 100-150 представників Сполучених Штатів. Як інформує РБК-Україна, про це директор з комунікацій Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський сказав "Укрінформу".

За словами Добрянського, вже близько п'ятдесяти осіб зареєструвалися для спостереження за виборами. Будуть як представники української діаспори, так і офіційні особи США.

"Більшість поїдуть в Україну, але деякі залишаться також спостерігати за виборчим процесом на дільницях у Вашингтоні та Нью-Йорку", - зазначив він, додавши, що планують взяти участь також офіційні особи США, члени Конгресу.

Добрянський додав, що Український конгресовий комітет Америки - єдина організація в США, офіційно зареєстрована Центральною виборчою комісією України.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія внесла зміни до переліку виборчих дільниць за кордоном.