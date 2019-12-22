Вибори до ОТГ: у ЦВК розповіли про перебіг голосування

Центральна виборча комісія розповіла, як проходить голосування на місцевих виборах до 86 об'єднаних територіальних громад. Про це вказано у повідомленні комісії у Facebook.

Підкреслюється, що голосування триває у штатному режимі.

"Всі 532 виборчі дільниці на перших та 66 - на додаткових виборах відкрилися вчасно, о 8.00. Голосування триває у штатному режимі. За повідомленням Національної поліції України станом на 12.00 надзвичайних подій на виборчих дільницях не зафіксовано", - сказано у повідомленні.

Також вказано, що члени Центрвиборчкому у межах своїх повноважень контролюють процес місцевих виборів у регіонах, у яких вони визначені відповідальними.

Нагадаємо, сьогодні, 22 грудня, в 86 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) проходять перші місцеві вибори. Всього для проведення перших місцевих виборів в ОТО були утворені 119 територіальних виборчих комісій. Усі ділянки були взяті під цілодобову охорону.

Як писало РБК-Україна, Центральна виборча комісія призначила перші місцеві вибори в ОТГ на 22 грудня 2019 року.

У деяких ОТГ організація місцевих виборів була під загрозою зриву у зв'язку з ухиленням певних членів районних виборчих комісій від виконання своїх обов'язків.