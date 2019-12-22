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В Україні проходять перші вибори у 86 ОТГ

Новини » Політика     22.12.2019 - 10:53
В Україні проходять перші вибори у 86 ОТГ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всі виборчі дільниці взяті під цілодобову охорону поліції

Сьогодні, 22 грудня, у 86 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) відбуваються перші місцеві вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Так, за даними правоохоронці, станом на ранок всі дільничні виборчі комісії отримали бюлетені для голосування. Всього для проведення перших місцевих виборів в ОТГ було утворено 119 територіальних виборчих комісій. Всі дільниці було взято під цілодобову охорону.

Крім того, з початку передвиборчої кампанії правоохоронці зареєстрували 47 порушень. У більшості випадків порушення пов'язані з незаконною агітацією (14), підкупом виборців (5) та фальсифікацією виборчих документів (4). За 7 фактами було розпочато досудове розслідування.

В Україні проходять перші вибори у 86 ОТГ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні розпочався процес висування кандидатів на перших місцевих виборах в ОТГ, запланованих на 22 грудня 2019 року. Процес висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на відповідних перших місцевих виборах почався 18 листопада.

Як писало РБК-Україна, Центральна виборча комісія призначила перші місцеві вибори в ОТГ на 22 грудня 2019 року. У деяких ОТГ організація місцевих виборів була під загрозою зриву у зв'язку з ухиленням певних членів районних виборчих комісій від виконання своїх обов'язків.

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