Вибори мера Києва можуть відбутися у грудні

Вибори мера Києва можуть пройти 8 грудня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст законопроекту про столицю, текст якого з'явився на сайті парламенту.

Так, група нардепів від "Слуги народу" внесла в Раду пропозиції щодо змін до чинного закону про столицю. Серед ініціатив - позачергові вибори мера Києва 8 грудня 2019 року.

"Відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України призначити позачергові вибори Київського міського голови і депутатів Київської міської ради на неділю 8 грудня 2019 і провести їх у порядку, визначеному Законом України "Про місцеві вибори" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом" , - йдеться в тексті законопроекту.

Крім того, даний законопроект передбачає розділення посад голови Київської міської державної адміністрації та мера Києва. Так, в законопроекті зазначено, що голова КМДА призначається президентом і не може займати ніякі інші посади. Відзначимо, на даним момент мер Києва автоматично очолює і КМДА.

Як відомо, на даний момент мером Києва і головою КМДА є Віталій Кличко. Однак, Кабмін на нещодавньому засіданні прийняв постанову про звільнення Кличка з посади голови КМДА, на даний момент постанова знаходиться на розгляді у президента Володимира Зеленського. Сам Кличко вважає рішення Кабміну незаконним. Він також заявив про намір брати участь у виборах мера Києва.

Нагадаємо, також повідомлялося, що на посаду мера Києва може претендувати глава Офісу президента Андрій Богдан.