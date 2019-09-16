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Богдан не виключає можливості участі у виборах мера Києва

Новини » Політика    16.09.2019 - 12:26
Богдан не виключає можливості участі у виборах мера Києва
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Богдан заявив, що може взяти участь у виборах мера

Глава Офісу президента Андрій Богдан не виключає можливості участі у виборах мера Києва. Про це він заявив у інтерв'ю BBC.

Богдан повідомляє, що наразі в ОП вибудовують алгоритм дій для проведення виборів у Києві. Крім того, за його словами, найменша проблема - це кандидати.

"Найменша проблема в цьому всьому - це кандидати. Кандидатур багато. Може, я навіть піду", - сказав він.

Крім того, Богдан вважає, що "свою функцію він майже виконав" і хоче зайнятись "чимось серйозним".

"Я ніколи над цим серйозно не задумувався, але от останні події показали, що аудиторія бачить опонентом Кличка Богдана. Я вважаю, що для мене це спуститися на декілька сходинок вниз. З іншого боку, я свою функцію вже майже виконав - як перша ступінь ракети, яка виводить її на орбіту, - я вже її майже вивів. І мені треба зайнятись чимось серйозним", - сказав він.

Нагадаємо, чинний міський голова Києва Віталій Кличко має намір брати участь у наступних місцевих виборах.

У липні глава Офісу президента Андрій Богдан повідомив, що з Кличком є ​​принципова домовленість викорінити корупцію в столичній владі. Через місяць на брифінгу Богдан зазначив, що Кличко втратив контроль над столицею і повинен покинути пост глави КМДА.

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