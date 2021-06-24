Вибори мера в Харкові: на кого ставлять бізнес-еліти

Джерело видання в команді президента говорить, що Терехов - це "продукт консенсусу оточення Кернеса, Павла Фукса, Арсена Авакова".

"Один з "козирів" Терехова - підтримка представників центральної влади і місцевих бізнес-еліт", - сказав співрозмовник видання.

Політолог Володимир Фесенко в коментарі РБК-Україна також розповів, що Терехов розцінюється як більш зрозуміла і менш конфліктна фігура, ніж Добкін.

"Багато представників місцевої еліти напевно хочуть зберегти стабільність, щоб не було перерозподілу впливу, щоб не було конфліктів. Терехов - не настільки потужна фігура, як Кернес, але, думаю, він буде фігурою політичних балансів", - зазначив політолог.

Харківський політолог, експерт аналітичного центру "Обсерваторія демократії" Антон Авксентьєв вважає, що голова МВС Арсен Аваков також ставить на Терехова.

"Я вважаю, що міністр дійсно ставить на Терехова. Кілька людей, яких він включив до списку партії "Успішний Харків" після госпіталізації Кернеса, близькі до Авакова", - говорить експерт.