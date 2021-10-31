Вибори мера Харкова: поліція відкрила першу справу

Правоохоронці відкрили перше кримінальне провадження за фактом виявленого порушення на виборчій дільниці під час проведення виборів мера Харкова. Члени комісії поставили підписи на порожньому протоколі про підрахунок голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області .

За даними правоохоронців, заступник голови дільничної виборчої комісії добровільно видала два однакових примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

" На кожному з них нагорі був написаний зразок. Зазначені екземпляри вилучені під час проведення огляду та поміщені в паперовий пакет, опечатаний з підписами учасників слідчої дії", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 158-3 (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців або учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком 5 років.

Крім того, п оліція склала протокол про адміністративне правопорушення відносно 53-річного харків'янина. Він, отримавши бюлетень, порвав його і кинув в урну для голосування.

Станом на 18: 00 поліція області зареєструвала 45 повідомлень про порушення виборчого законодавства.