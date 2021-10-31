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Выборы мэра Харькова: полиция открыла первое дело

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Харьков, Воскресенье 31 октября 2021 18:40
Выборы мэра Харькова: полиция открыла первое дело Фото: полиция открыла первое дело из-за нарушений на выборах мэра Харькова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Правоохранители открыли первое уголовное производство по факту выявленного нарушения на избирательном участке во время проведения выборов мэра Харькова. Члены комиссии поставили подписи на пустом протоколе о подсчете голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, заместитель главы участковой избирательной комиссии добровольно издала два одинаковых экземпляра протокола участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке.

"На каждом из них наверху был написан образец. Указанные экземпляры изъяты во время проведения осмотра и помещены в бумажный пакет, опечатан с подписями участников следственного действия", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 158-3 (фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательного ящика, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком 5 лет.

Кроме того, полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении 53-летнего харьковчанина. Он, получив бюллетень, порвал его и бросил в урну для голосования.

По состоянию на 18:00 полиция области зарегистрировала 45 сообщений о нарушении избирательного законодательства.

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