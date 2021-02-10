Вибори мера Харкова відбудуться восени, - Офіс президента

Згідно із законодавством, вибори нового мера Харкова можуть бути призначені тільки на останню неділю березня або останню неділю жовтня. Тимошенко пояснив, що не вдалося призначити вибори на більш ранній час через "чехарду з документами", адже наприкінці січня Верховна Рада не змогла отримати свідоцтво про смерть міського голови Геннадія Кернеса і призначити вибори на найближчий час. Станом на 25 січня парламент отримав лише частину необхідних документів.

"Я думаю, у зв'язку з тим, що там була якась чехарда з документами, вони не зайшли (документи не надійшли - ред.) до Верховної Ради, вибори слід очікувати вже восени, адже строки пройшли. Тому ці вибори згідно із законодавством будуть восени", - повідомив заступник керівника ОП.

На питання ведучого, якою є вірогідність того, що вибори не відбудуться навіть восени, Тимошенко відповів: "Вибори будуть восени, адже є законодавство й усі прагнуть того, щоб вибори зробити восени. Тому це взагалі не питання. Вони (вибори - ред.) будуть!"