У "Слузі народу" розповіли, коли можуть відбутися вибори мера в Харкові

Вибори мера Харкова можуть відбутися в останню неділю жовтня, а саме 31 жовтня. Верховна рада розгляне відповідну постанову на цьому або наступному пленарному тижні.

За його словами, постанова про призначення виборів Харкова в середу надійде в комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, після чого його розгляне Рада.

"Є термінова необхідність його приймати з точки зору процедури проведення виборів, тому що наступні вибори, на які вона потрапляє, - це може бути останню неділю жовтня. Але треба, щоб постанова була проголосована не пізніше, ніж за 60 днів - це остання неділя відповідно серпня. Тобто до кінця цієї сесії, до липня, у нас є цей часовий проміжок, щоб її прийняти", - заявив Корнієнко.

Він нагадав, що комітет не міг розглянути дане питання раніше, оскільки не була повністю дотримана відповідна процедура.