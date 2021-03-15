У "Слузі народу" розповіли, коли можуть відбутися вибори мера в Харкові
Вибори мера Харкова можуть відбутися в останню неділю жовтня, а саме 31 жовтня. Верховна рада розгляне відповідну постанову на цьому або наступному пленарному тижні.
Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу.
За його словами, постанова про призначення виборів Харкова в середу надійде в комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, після чого його розгляне Рада.
"Є термінова необхідність його приймати з точки зору процедури проведення виборів, тому що наступні вибори, на які вона потрапляє, - це може бути останню неділю жовтня. Але треба, щоб постанова була проголосована не пізніше, ніж за 60 днів - це остання неділя відповідно серпня. Тобто до кінця цієї сесії, до липня, у нас є цей часовий проміжок, щоб її прийняти", - заявив Корнієнко.
Він нагадав, що комітет не міг розглянути дане питання раніше, оскільки не була повністю дотримана відповідна процедура.
Нагадаємо, в Раді взялися за призначення виборів мера Харкова. Незабаром це питання розгляне комітет з питань організації державної влади і місцевого самоврядування.
Крім того, для призначення нових виборів мера Харкова парламенту не вистачало клопотання секретаря міськради Харкова Ігоря Терехова про призначення позачергових виборів.
Зазначалося, що для запуску процедури вибору дати у Верховну раду повинні були надійти також копія свідоцтва про смерть міського голови Геннадія Кернеса і рішення міськради, в якому береться до уваги факт смерті мера.
Раніше в Офісі президента заявляли, що вибори мера Харкова відбудуться восени цього року.