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Рада підтримала звернення до світової спільноти через вибори до Держдуми РФ

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Київ, Середа 08 вересня 2021 13:16
Рада підтримала звернення до світової спільноти через вибори до Держдуми РФ Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Верховна рада України підтримала звернення до світової спільноти через підготовку виборів до Держдуми Російської Федерації на окупованому Криму, а також із залученням жителів непідконтрольного Донбасу з російськими паспортами. Відповідну постанову підтримали 318 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Ухваленою постановою Рада визнає, що намір окупаційної влади провести 19 вересня 2021 року вибори до Держдуми на території Криму, Севастополя, а також із залученням жителів окупованого Донбасу з російськими паспортами є порушенням Конституції та законодавства України.

Крім того, проведення таких виборів порушує Статут ООН, заключний акт ОБСЄ від 1 серпня 1975 року, Будапештський меморандум, резолюцію Генасамблеї ООН "Територіальна цілісність України" N 68/262 та інші документи.

Постановою нардепи схвалили звернення Верховної ради України до міжнародних організацій, урядів і парламентів зарубіжних країн у зв'язку з незаконною підготовкою виборів до Державної думи Росії.

Нагадаємо, раніше МЗС України заявило, що голосування на виборах до Держдуми жителів ОРДЛО і Криму зробить їх нелегітимними.

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