Вибори у Білорусі: ЄС закликав звільнити всіх політичних активістів

У Брюсселі відбулася спеціальна зустріч чиновників Євросоюзу та Білорусі. Вона була зосереджена на ситуації в області прав людини і демократії в контексті майбутніх виборів президента.

Про це йдеться в заяві на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

ЄС підтвердив свою стурбованість у зв'язку з недотриманням Мінськом основних свобод.

"ЄС закликав Білорусь звільнити усіх затриманих політичних активістів, забезпечити їм доступ до адвоката, а також на справедливе, неупереджене та прозоре розслідування", - йдеться в заяві.

Крім того, в ході зустрічі ЄС висловив жаль, що Мінськ не направив своєчасне запрошення спостерігачам ОБСЄ, щоб стежити за виборчим процесом в рамках міжнародного права.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ вперше не направить своїх спостерігачів на вибори президента Білорусі.

Офіційний Мінськ просто не запросив спостерігачів.

Як повідомляло РБК-Україна, у Мінську правоохоронці побили беззбройних людей, які вийшли на протест після відмови ЦВК реєструвати незалежних кандидатів на виборах президента.

Крім того, повідомлялося про затримання понад 250 учасників протестів.