Вибори 2019: Зеленський розповів, скільки коштує його кампанія

Виборча кампанія кандидата в президенти на виборах 2019 Володимира Зеленського коштує 70 мільйонів гривень. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "1+1", передає РБК-Україна.

"Наша кампанія сьогодні коштує 70 мільйонів гривень. Це мої гроші, гроші моїх компаньйонів, засновників студії "Квартал 95", і гроші друзів. Думаю, три мільйони доларів буде коштувати вся наша передвиборна кампанія", - повідомив кандидат.

Зеленський також стверджує, що вийшов з усіх структур студії "Квартал 95", одним із засновників якої він є.

"Я не просто вийшов з цієї компанії, я підписав виходи, незалежно від того, як завершаться вибори, взагалі з усіх структурних компаній студії "Квартал 95", - заявив шоумен.

Нагадаємо, під час першого туру президентських виборів 2019, які відбудуться 31 березня 2019 року, фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова проведуть національний екзит-пол 2019 на виході з виборчих дільниць.

За даними різних рейтингів, найбільші шанси вийти в другий тур президентських виборів 2019 в Україні у президента України Петра Порошенка, лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко і шоумена Володимира Зеленського.