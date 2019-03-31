Вибори 2019: з'явилися перші дані про явку виборців

Явка на виборах 2019, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 11:00 неділі, 31 березня, склала 16,08%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ЦВК.

В інтерв'ю РБК-Україна керівник Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна заявила, що явка в першому турі виборів 2019 буде на рівні явки в першому турі президентських виборів 2014 року. Тобто, біля 59,5% виборців.

Виборчі дільниці на виборах 2019 відкрилися 31 березня о 08:00, проголосувати можна буде до 20:00.

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки відзначала, що спецслужби Росії готують серії провокацій на виборах в Україні безпосередньо на виборчих дільницях у східних регіонах України, що межують з тимчасово окупованими Росією територіями Донецької та Луганської областей України.

У СЗР заявили, що зараз йде підготовка групи осіб-провокаторів серед громадян України, які тимчасово проживають на окупованих РФ територіях України. Їх завданням буде штучне створення провокаційних ситуацій на виборчих дільницях, формування враження про фальсифікації, ілюзії непрозорості виборів і їх незаконність, зокрема порушень прав переселенців.

Як писало РБК-Україна раніше, Служба зовнішньої розвідки також повідомляла про плани РФ організувати масштабні кібератаки на сервер ЦВК України у день виборів президента. Зокрема, сервер ЦВК планувалося заразити "вірусом-закладкою".