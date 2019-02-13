Вибори-2019: ЦВК зареєструвала 90 спостерігачів від ОБСЄ

ЦВК надала дозвіл для спостереження за виборами вже 226 міжнародним спостерігачам

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 90 международных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ на выборах 2019. Соответствующее решение было принято во время очередного заседания Центризбиркома 13 февраля, передает корреспондент РБК-Украина.

За соответствующее решение члены ЦИК проголосовали единогласно.

По словам представителя ЦИК Константин Хивренко, на данный момент ЦИК предоставила разрешение для наблюдения за выборами уже 226 международным наблюдателям.

Напомним, ранее ЦИК утвердил перечень округов, на которых будут проводиться выборы президента Украины 31 марта 2019 года.

Как писало РБК-Украина ранее, 11 февраля ЦИК увеличил расходы на подготовку и проведение президентских выборов. После внесенных изменений сумма расходов комиссии увеличилась на 9 млн 947 тыс. 723 гривни и составляет 275 млн 978 тыс. 531 гривну.

Добавим, 12 февраля комиссия предоставила разрешения для наблюдения за президентскими выборами еще 27 наблюдателям от международных организаций.