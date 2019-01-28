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Вибори-2019: до ЦВК подала документи 41 особа

Новини » Вибори 2019    28.01.2019 - 18:34
Вибори-2019: до ЦВК подала документи 41 особа
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

У реєстрації було відмовлено десяти особам

Центральна виборча комісія вже отримала документи від 41 особи для реєстрації кандидатами на пост президента на виборах-2019. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник ЦВК Костянтин Хівренко.

Зазначимо, що наразі 22 особи офіційно зареєстровані кандидатами.

"Станом на 17:30, 28 січня, 41 особа подала документи до ЦВК. Після сьогоднішнього засідання офіційно зареєстровано 22 кандидата на пост президента", - заявив Хівренко.

Речник комісії зазначив, що десяти особам було відмовлено у реєстрації кандидатами через порушення вимог подання документів чи невнесення грошової застави.

Нагадаємо, представники Центральної виборчої комісії прийняли рішення відмовити в реєстрації кандидатом у президенти самовисуванцю Олександру Ковальчуку.

Як писало РБК-Україна раніше, станом на 28 січня зареєстровано кандидатами в президенти 22 людини. Так, сьогодні Центрвиборчком зареєстрував кандидатами двох осіб - Руслана Кошулинського і Олександра Данилюка.

Додамо, станом на 25 січня документи для реєстрації кандидатами в президенти подали 38 осіб.

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