Вибори 2019: результати першого туру

Колаж РБК-Україна

Перші результати виборів президента України 2019 будуть з'являтися після закриття виборчих дільниць

Результати виборів 2019 почнуть з'являться після закриття виборчих дільниць 31 березня. Підсумки голосування Центральна виборча комісія буде публікувати у міру обробки бюлетенів. Свіжі дані за результатами будуть оновлюватися на цій сторінці РБК-Україна в режимі онлайн.

Вибори президента 2019 будуть одними з найважливіших за всю історію України. В останню неділю березня українці будуть голосувати за кандидата, який, на їхню думку, гідний керувати Україною. Той, кого виберуть, протягом наступних п'яти років разом з іншими інститутами державної влади вибудовувати внутрішню і зовнішню політику, економіку, соціальну та інші ключові сфери життя країни.

Результати виборів президента України минулих років

Президентські вибори 2019 стануть шості за рахунком з моменту здобуття незалежності Україною в 1991 році.

найвища явка під час голосування за президента була зафіксована у 2004 році. На той момент у першому турі вона становила 74,92%, у другому турі - 80,85%, а в ході повторного голосування - 77,32%. Нагадаємо, що в ході президентських виборів у 2004 році на пост глави держави в Україні 24 кандидати балотувалися. За результатами першого туру 19 кандидатів не набрали навіть 1% голосів, Наталія Вітренко отримала 1,53%, Петро Симоненко – 4,97%, а Олександр Мороз – 5,82%. Лідерами голосування, які пройшли у другий тур, стали Віктор Янукович (39,26%) і Віктор Ющенко (39,9%).

Другий тур виборів президента 2004 залишив яскравий слід в історії України. За підсумками голосування Янукович виграв у Ющенка (49,46% проти 46,61%). Однак це відбулося із-за масових фальсифікацій результатів, і прихильники Віктора Ющенка організували кампанію мітингів і акцій протесту – Помаранчеву революцію. Верховний суд України призначив повторне проведення другого туру, за результатами якого президентом став Ющенко (51,99%).

Фото: Юлія Тимошенко, Віктор Ющенко і Петро Порошенко під час Помаранчевої революції 2004 року

На наступних виборах президента в 2010 році у голосуванні взяли участь приблизно на 10% виборців менше, ніж у 2004 - 69,15%. На пост президента України претендували 18 кандидатів. Чинний на той момент глава держави Віктор Ющенко набрав лише 5,45% голосів і замкнув п'ятірку лідерів. Арсеній Яценюк отримав 6,96% голосів виборців, а Сергій Тігіпко – 13,05%. У другий тур пройшли Юлія Тимошенко (25,05%) і Віктор Янукович (35,32%). На другому етапі голосування Тимошенко отримала 45,47%, програвши таким чином Януковичу, за якого проголосували 48,95%.

Фото: інавгурація Януковича (УНІАН)

Позачергові вибори президента України 2014

Вибори президента 2019 стануть вже другими, які проходять в Україні з моменту початку війни на Донбасі. Попередні президентські вибори були позачерговими і пройшли 25 травня 2014 року. Необхідність у них виникла після Революції гідності і втечі з України екс-президента Віктора Януковича.

22 лютого 2014 року Верховна Рада відсторонила Януковича від посади президента, а Олександра Турчинова призначила спікером парламенту. Згідно Конституції, таким чином Турчинов став в. о. президента України.

В цей же день Рада проголосувала за проведення позачергових президентських виборів 25 травня 2014 року.

На виборах 2014 року на пост глави держави балотувався кандидат 21. В результаті 11 з них не набрали навіть 1% голосів (Дмитро Ярош, Андрій Гриненко, Валерій Коновалюк, Юрій Бойко, Микола Маломуж, Ренат Кузьмін, Василь Куйбіда, Олександр Клименко, Василь Цушко, Володимир Саранов і Зорян Шкіряк). Ще три кандидати - Олег Тягнибок, Петро Симоненко та Ольга Богомолець - не змогли подолати позначку в 2%. Вадим Рабинович і Михайло Добкін отримали 2,25% і 3,03% голосів відповідно.

У п'ятірку увійшли Сергій Тігіпко (5,23%), Анатолій Гриценко (5,48%), Олег Ляшко (8,32%). А лідерами серед кандидатів стали Юлія Тимошенко (12,81%) і Петро Порошенко (54,7%).

Другий тур виборів повинен був відбутися 15 червня 2014 року. Але необхідності в ньому не виникло, так як за результатами першого туру Порошенко отримав підтримку більше 50% виборців. Як показали результати виборів, Порошенко став лідером за кількістю набраних голосів не тільки в цілому по Україні, але і в кожному окремому регіоні.

Фото: інавгурація Порошенко (president.gov.ua)

Згідно з даними ЦВК, у виборах 2014 року взяли участь 30 099 246 виборців, а явка станом на 20:00 склала 59,48%. Найактивніше голосували у Львівській області - там в ході виборів віддали свої голоси 78,2% виборців. А найнижча явка була зафіксована в Луганській і Донецькій областях (38,9% і 15,1% відповідно).

Скільки коштують вибори 2019 кожному з нас

У цьому році на вибори президента з державного бюджету виділена значна сума – 2,3 млрд гривень. Спочатку на голосування в ЦВК розраховували витратити 226 млн, орієнтуючись на те, що балотуватися в президенти будуть 25 кандидатів. Витрати довелося збільшити, оскільки число зареєстрованих кандидатів перевищило очікування і склало 44 людини.

Якщо виходити з цифри в 2,3 млрд гривень, то кожен із майже 30 млн виборців (29816568 за даними ЦВК) заплатить за вибори 77,14 гривень.

Якщо розглядати цю суму в гривнях, то вибори 2019 – найдорожчі. Приміром, в 2010 році голосування обійшлося українцям в 1,53 млрд гривень, а в 2014 році – в 1,97 млрд гривень. Однак якщо перевести цю суму в долари, то майбутні вибори коштують дешевше, ніж в 2010 і 2014 роках, так як курс був менше. Так, у 2010 році курс становив 8 гривень за долар і в сумі вибори обійшлися в 191 млн доларів. А в 2014 при курсі 11,77 гривень за долар на голосування витратили 167 млн доларів. У цьому році, якщо виходити з курсу 27 гривень за долар, президентські вибори обійдуться бюджету в 87 млн доларів.