Вибори-2019: в Раді з'явився закон про заборону росіянам бути спостерігачами

Росіянам хочуть заборонити бути спостерігачами на виборах президента, Ради та місцевих виборах

В Верховной раде Украины опубликован текст законопроекта №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", предусматривающий запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Документ был внесен в ВР в понедельник, 4 февраля.

Так, проектом предлагается законы "О выборах президента", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах" дополнить соответствующими нормами. Предусмотреть, что официальным наблюдателем не может быть: лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом; лицо, предложения по которому инициированы или внесены государством, признанным ВР государством-агрессором или государством-оккупантом.

Кроме того, предлагается установить, что официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть: лицо, являющееся гражданином (подданным) РФ; лицо, предложения по которому инициированы или внесены Россией.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", предусматривающий запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019.

Как писало РБК-Украина, директор Национальной разведки Соединенных Штатов Америки (США) Дэн Коутс заявил, что Российская Федерация (РФ) использует кибертехнологии для вмешательства в выборы президента Украины.

Добавим, в Службе внешней разведки сообщали, что РФ дополнительно выделила своим спецслужбам 350 млн долларов для реализации подрывной деятельности на выборах в Украине в 2019 году.