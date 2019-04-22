Вибори-2019: як проголосували українці у Німеччині

На закордонних дільницях у Німеччині участь у виборах президента України взяли майже 7 тисяч громадян нашої держави. Як інформує РБК-Україна, про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у своєму акаунті в Twitter.

Він, зокрема, подякував громадянам України, які прийшли проголосувати - це 6960 українців.

Так, у Берліні участь у голосуванні взяли 1669 українських громадян, у Мюнхені 1824 українців, у Дюссельдорфі - 1528, Франкфурті - 1021, Гамбурзі - 918 українців.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія опрацювала понад 55% протоколів. За результатами підрахунків 56,51% протоколів, зі значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, голоси за нього віддали 73,03% українців. Чинний президент Петро Порошенко займає друге місце - за нього проголосували 24,63% громадян.

Зазначимо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп по телефону привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України-2019.