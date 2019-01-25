У президенти висунули ще одного кандидата

Фото: Андрій Новак (facebook.com IGMUkraine)

Кандидата у президенти висунула партія "Патріот"

Політична партія "Патріот" висунула економіста Андрія Новака кандидатом на посаду президента на виборах-2019. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу партії.

Вказано, що відповідне рішення ухвалили члени політсили на 12-му позачерговому з’їзді.

"З’їзд прийняв рішення - висунути кандидатом від політичної партії "Патріот" на посаду президента України Новака Андрія Яремовича", - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом в президенти депутата Верховної ради України, члена політичної партії "Опозиційний блок" Юрія Бойка, таким чином наразі зареєстровано 13 кандидатів на посаду президента на виборах-2019.

Як писало РБК-Україна раніше, документи про реєстрацію кандидатами на виборах президента України 31 березня 2019 року подали до Центральної виборчої комісії 30 людей.

Додамо, раніше президент України Петро Порошенко заявив про безпрецедентний масштаб підготовки Російської Федерації (РФ) до втручання у вибори. Глава держави підкреслив, що з втручанням Росії у вибори стикається не тільки Україна, а й увесь світ.