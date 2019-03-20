Вибори 2019: оприлюднені нові рейтинги кандидатів

Колаж РБК-Україна

Порошенко збільшує відрив від Тимошенко

У другий тур виборів президента 2019 виходять чинний президент Петро Порошенко і комік Володимир Зеленський. Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Центром соціальних та маркетингових досліджень "Социс" разом з Інститутом стратегічних досліджень та прогнозів "Янус" з 9 по 14 березня 2019 року.

Згідно з результатами, найбільшу підтримку населення серед тих, хто візьме участь у голосуванні (обов’язково буду голосувати + важко сказати буду голосувати чи ні), отримав би Володимир Зеленський (20,5%). Друге місце посідає Петро Порошенко – 13,3%. За Юлію Тимошенко готові відати свій голос 9,5% респондентів.

За Юрія Бойка готові проголосувати 6,9%, за Анатолія Гриценка та Олега Ляшко – 6,2% та 4,1% відповідно. Загалом, близько 25,7% виборців на даний момент ще не знають, за кого голосувати (серед тих, хто піде на вибори).

Відповідно до дослідження, найбільш ймовірними переможцями виборів більша частина респондентів вважає Петра Порошенка (25,5%) або Володимира Зеленського (25,1%). Показник віри в перемогу Юлії Тимошенко майже вдвічі менший – 12,5%. Решту кандидатів отримали дуже низькі відсотки за показником "ймовірний переможець виборів".

У ході дослідження було опитано 2 тис. респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання. Статистична похибка дослідження: +/– 2,1%.

Дослідження проведене методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) з використанням планшетів за місцем проживання респондента.

Як писало РБК-Україна, відповідно до опитування групи "Рейтинг", якщо б президентські вибори в Україні відбувалися в середині березня, найбільші шанси вийти в другий тур мали б Зеленський, Тимошенко і Порошенко.

Згідно з результатами опитування, лідером президентського рейтингу залишається Зеленський, якого підтримують 24,9% тих, хто визначився з вибором і має намір голосувати на виборах. Другу і третю позицію ділять Тимошенко - 18,8% і Порошенко - 17,4%.