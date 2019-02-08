Вибори-2019: спостерігачів з РФ можуть відправити всупереч забороні

ЗМІ повідомляють, що як мінімум двох росіянок відправлять на українські вибори

На президентские выборы в Украине в составе миссии наблюдателей от ОБСЕ могут прибыть россиянки Кристина Богданова и Елизавета Борисова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

По данным источников "Коммерсанта", Богданова и Борисова прилетят в Киев 11 февраля. Они представляют Российский фонд свободных выборов и Российский общественный институт избирательного права и будут наблюдателями в составе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) при ОБСЕ.

Также сообщается, что их кандидатуры выбрали не случайно, так как в Украину не пускают мужчин из России. Кроме того, они являются сотрудницами неправительственных организаций. "Коммерсант" пишет, что Россия могла отказаться от участия в наблюдательной миссии, но решила не делать этого.

Напомним, вчера Верховная рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине.

Также накануне в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) выразили сожаление по этому поводу. В организации подчеркнули, что наблюдатели в миссиях по контролю за выборами представляют не свои страны, а всю ОБСЕ.