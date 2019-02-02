Вибори 2019: документи до ЦВК подали понад 70 осіб 

ЦВК зареєструвала кандидатами 28 осіб

Документы в Центральную избирательную комиссию на регистрацию кандидатами в президенты подали уже более 70 человек. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь Центризбиркома Константин Хивренко.

Как отмечается, с начала изберательной кампании кандидатами в президенты зарегистрировали 28 человек.

"В целом заявления о регистрации кандидатами в ЦИК подали более 70 человек. Из них 28 человек зарегистрированы кандидатами. 22 лицам было отказано в регистрации", - рассказал Хивренко.

В комиссии напомнили, что 2 февраля прием документов продлится до 18:00, а в последний день приема заявлений 3 февраля – с 9:00 до 24:00.

Напомним, заявления о выдвижении кандидатами в президенты Украины в субботу, 2 февраля, в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) подали более 10 человек.

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня во время заседания отказала в регистрации кандидатами на пост президента пяти лицам, среди которых - лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко.