Вибори 2019: документи до ЦВК подали понад 70 осіб 

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ЦВК зареєструвала кандидатами 28 осіб

Документи до Центральної виборчої комісії на реєстрацію кандидатами у президенти подали вже понад 70 осіб. Про це у коментарі РБК-Україна розповів речник Центрвиборчкому Костянтин Хівренко.

Як зазначається, з початку передвиборчої кампанії кандидатами у президенти зареєстровано 28 людей.

"Загалом заяви про реєстрацію кандидатами в ЦВК подали понад 70 осіб. З них 28 осіб зареєстровано кандидатами. 22 особам було відмовлено в реєстрації", - розповів Хівренко.

В комісії нагадали, що 2 лютого прийом документів триватиме до 18:00, а в останній день прийому заяв 3 лютого – з 9:00 до 24:00.

Нагадаємо, заяви про висунення кандидатами у президенти України у суботу, 2 лютого, до Центральної виборчої комісії (ЦВК) подали понад 10 осіб.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) сьогодні під час засідання відмовила в реєстрації кандидатами на пост президента п'ятьом особам, серед яких - лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко.