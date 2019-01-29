Вибори-2019: документи до ЦВК подали 46 осіб

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Станом на 29 січня відмовлено у реєстрації 12 особам

Документи до Центральної виборчої комісії (ЦВК) про реєстрацію кандидатами на пост президента подали 46 осіб. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник ЦВК Костянтин Хівренко.

При цьому було відмовлено у реєстрації 12 особам.

"З початку виборчого процесу з 31 грудня 2018 року до 29 січня 2019 року документи до ЦВК подали 46 осіб. За підсумками сьогоднішнього засідання зареєстровано ще одного кандидата. Станом на сьогодні зареєстровано 23 кандидата. Окрім того, 12 особам було відмовлено в реєстрації", - сказав Хівренко.

Нагадаємо, у вівторок Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом в президенти на виборах-2019 Сергія Таруту.

Як писало РБК-Україна раніше, Петро Порошенко 29 січня офіційно заявив, що братиме участь у виборах президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року.

Додамо, в понеділок ЦВК зареєструвала кандидатами в президенти на виборах-2019 Руслана Кошулинського і главу Центру оборонної реформи Олександра Данилюка.

Відзначимо, станом на 28 січня документи в Центрвиборчком подала 41 особа.