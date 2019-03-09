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Після виборів газ для людей коштуватиме 3.50, - Тимошенко

Новини » Вибори 2019    09.03.2019 - 08:25
Після виборів газ для людей коштуватиме 3.50, - Тимошенко
Фото: Юлія Тимошенко на каналі «Україна»

Новий президент має знизити ціну на газ, переконана Тимошенко

Новий президент одразу після виборів має знизити щонайменше вдвічі ціну на газ для населення, змінити склад НКРЕКП і навести лад у тарифах. Про це заявила кандидат на пост президента Юлія Тимошенко під час програми «Головна тема. Вибір» на телеканалі «Україна».

«Видобути газ, транспортувати до людей, заплатити податки і додати 30% рентабельності – це 3 грн 50 коп. за кубометр газу. Сьогодні українцям виставляють 8 грн 55 коп. за кубометр. Це нечесно, глибоко корупційно й абсурдно з економічної точки зору», – пояснила вона.

Тимошенко додала, що зараз «у ціну газу закладено і заробітну плату голови НАК «Нафтогазу», яка складає 2 мільйони грн в місяць», і «відкати та корупційні націнки».

Лідер «Батьківщини» наполягає: треба притягнути до кримінальної відповідальності всіх корупціонерів, які очолюють газову галузь. А також – демонополізувати імпорт газу, встановити чесні правила у сфері його видобутку та спрямувати українське паливо винятково на потреби населення.

Тимошенко переконана: беззаперечним аргументом для зниження тарифів є рішення Окружного адміністративного суду, який визнав: «Постанова уряду №315, якою у 2016 році було підвищено ціну на газ, є незаконною і необґрунтованою».

«Це перший крок, це основа для того, щоб після президентських виборів, не втративши жодного дня, просто скасувати всі ці нечесні речі і поставити єдину реальну правильну ціну на газ, яка буде удвічі нижчою», – заявила політик.

Лідер «Батьківщини» також нагадала що у собівартості тепла – 85% вартості природнього газу, у вартості гарячої води – 75% . Тож коли знизиться ціна на газ удвічі, зменшиться і тариф на тепло, і на гарячу воду.

«Новий президент, який має законне право формувати НКРЕКП, звільнить усіх членів цієї комісії, які є корупціонерами і бізнесменами і які виконують незаконні вказівки сьогоднішнього глави держави», – упевнена Тимошенко.

Сьогодні, за її словами, країна у такому стані колапсу і хаосу, що у вже немає часу на будь-які експерименти.

«У нас залишилося більше 20 днів до завершення життя цієї влади. І я думаю, що вся країна з великим задоволенням відправить її в небуття», – підсумувала кандидат.

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