Після виборів газ для людей коштуватиме 3.50, - Тимошенко

Новий президент має знизити ціну на газ, переконана Тимошенко

Новий президент одразу після виборів має знизити щонайменше вдвічі ціну на газ для населення, змінити склад НКРЕКП і навести лад у тарифах. Про це заявила кандидат на пост президента Юлія Тимошенко під час програми «Головна тема. Вибір» на телеканалі «Україна».

«Видобути газ, транспортувати до людей, заплатити податки і додати 30% рентабельності – це 3 грн 50 коп. за кубометр газу. Сьогодні українцям виставляють 8 грн 55 коп. за кубометр. Це нечесно, глибоко корупційно й абсурдно з економічної точки зору», – пояснила вона.

Тимошенко додала, що зараз «у ціну газу закладено і заробітну плату голови НАК «Нафтогазу», яка складає 2 мільйони грн в місяць», і «відкати та корупційні націнки».

Лідер «Батьківщини» наполягає: треба притягнути до кримінальної відповідальності всіх корупціонерів, які очолюють газову галузь. А також – демонополізувати імпорт газу, встановити чесні правила у сфері його видобутку та спрямувати українське паливо винятково на потреби населення.

Тимошенко переконана: беззаперечним аргументом для зниження тарифів є рішення Окружного адміністративного суду, який визнав: «Постанова уряду №315, якою у 2016 році було підвищено ціну на газ, є незаконною і необґрунтованою».

«Це перший крок, це основа для того, щоб після президентських виборів, не втративши жодного дня, просто скасувати всі ці нечесні речі і поставити єдину реальну правильну ціну на газ, яка буде удвічі нижчою», – заявила політик.

Лідер «Батьківщини» також нагадала що у собівартості тепла – 85% вартості природнього газу, у вартості гарячої води – 75% . Тож коли знизиться ціна на газ удвічі, зменшиться і тариф на тепло, і на гарячу воду.

«Новий президент, який має законне право формувати НКРЕКП, звільнить усіх членів цієї комісії, які є корупціонерами і бізнесменами і які виконують незаконні вказівки сьогоднішнього глави держави», – упевнена Тимошенко.

Сьогодні, за її словами, країна у такому стані колапсу і хаосу, що у вже немає часу на будь-які експерименти.

«У нас залишилося більше 20 днів до завершення життя цієї влади. І я думаю, що вся країна з великим задоволенням відправить її в небуття», – підсумувала кандидат.