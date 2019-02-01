За виборами в Україні спостерігатимуть 139 громадських організацій

Сьогодні був останній день подачі документів громадськими організаціями

За процессом выборов президента Украины в 2019 году получили разрешение наблюдать 139 общественных организаций. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер ЦИК Константин Хивренко.

По его словам, сегодня 1 февраля был последний день для подачи заявок общественными организациями иметь официальных наблюдателей.

"Сегодня был крайний день подачи документов общественными организациями. То есть, комиссия уже не будет рассматривать эти вопросы. За 60 дней ЦИК предоставила разрешения иметь официальных наблюдателей на очередных выборах президента 139 общественным организациям", - сообщил Хивренко.

Кроме того, в ЦИК отметили, что такое количество общественных организаций является большим для выборов в Украине.

"На прошлых президентских выборах 2014 года было дано разрешение 10 общественным организациям наблюдать. А на парламентских 2014-го года этих организаций было 38", - добавил он.

Как писало РБК-Украина, представитель Комитета избирателей Украины Наталья Линник сообщила, что на президентских выборах могут присутствовать фейковые миссии наблюдателей, которые финансируются из Российской Федерации.

До этого стало известно, что Министерство иностранных дел Украины не будет регистрировать официальных наблюдателей от России.