У КВУ не виключають присутність фейкових спостерігачів на виборах

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У КВУ вважають, що такі спостерігачі фінансуються Росією

На президентських виборах можуть бути присутніми фейкові місії спостерігачів, які фінансуються з Російської Федерації. Про це на брифінгу повідомила представник Комітету виборців України Наталія Линник, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, на сьогодні зареєстровано 129 громадських організацій, які будуть спостерігати за виборами.

"Ми також хочемо поінформувати, що є певні місії так званих фейкових спостерігачів. Їх на цих виборах буде намагатися відфільтрувати МЗС спільно з ЦВК. Але навіть якщо МЗС піде на певний компроміс і зареєструє певних спостерігачів, що будуть входити в число фейкових спостерігачів, ми просимо медіа бути більш консолідованими і враховувати достовірність джерел інформації", - зазначила Линник.

Вона також додала, що фейкові спостерігачі можуть фінансуватися з РФ.

"Спостерігачі, які надавали недостовірні інформації на попередніх виборах в тих чи інших країнах так чи інакше пов'язані з РФ і фінансуються для цього. Головна мета - посіяти дестабілізацію в українському середовищі", - додала представниця КВУ.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала 13 офіційних міжнародних спостерігачів.

До цього стало відомо, що Міністерство закордонних справ України не буде реєструвати офіційних спостерігачів від Росії.