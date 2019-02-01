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За виборами в Україні спостерігатимуть 139 громадських організацій

Новини » Вибори 2019    01.02.2019 - 19:33
За виборами в Україні спостерігатимуть 139 громадських організацій
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні був останній день подачі документів громадськими організаціями

За процесом виборів президента України у 2019 році мають дозвіл спостерігати 139 громадських організацій. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник ЦВК Костянтин Хівренко.

За його словами, сьогодні 1 лютого був останній день для подачі заявок громадськими організаціями мати офіційних спостерігачів.

"Сьогодні був крайній день подачі документів громадськими організаціями. Тобто, комісія вже не буде розглядати ці питання. За 60 днів ЦВК надала дозволи мати офіційних спостерігачів на чергових виборах президента 139 громадським організаціям", - повідомив Хівренко.

Окрім того, в ЦВК зазначили, що така кількість громадських організацій є великою для виборів в Україні.

"На минулих президентських виборах 2014 року було надано дозвіл 10 громадським організаціям спостерігати. А на парламентських 2014-го року цих організацій було 38", - додав він.

Як писало РБК-Україна, представник Комітету виборців України Наталія Линник повідомила, що на президентських виборах можуть бути присутніми фейкові місії спостерігачів, які фінансуються з Російської Федерації.

До цього стало відомо, що Міністерство закордонних справ України не буде реєструвати офіційних спостерігачів від Росії.

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