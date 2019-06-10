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Тимошенко закликає до створення "коаліції дій"

Новини » Вибори 2019    10.06.2019 - 11:22
Тимошенко закликає до створення "коаліції дій"
З'їзд "Батьківщини" (фото: прес-служба)

"Батьківщина" гарантує результат за 100 днів

"Батьківщина" готова об’єднатися в сильну коаліцію дій з новим президентом і разом зробити все, щоб вже за 100 днів кожен українець відчув зміни. Про це голова партії Юлія Тимошенко заявила під час XIV з’їзду партії у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

"Наша команда налаштована в новому парламенті йти в сильну коаліцію з новим президентом і з іншими демократичними проєвропейськими силами. Ми готові запропонувати новій коаліції план дій і зробити все, щоб він став реальністю", – сказала вона.

За її словами,  Україні потрібна "коаліція дій": "Не змін, не обіцянок, а коаліція дій".

Тимошенко впевнена, що розроблений найкращими вітчизняними фахівцями "Новий курс України" стане основою коаліційної угоди для прихильників змін у новому парламенті. Це дозволить дати реальний результат вже за 100 днів, переконана політик.

"Ми йдемо на вибори не лише з чіткою програмою, але і з програмою на 100 днів. Результат за 100 днів", – сказала Тимошенко і зауважила, що ця програма буде, як календар, щоб люди могли відзначити всі зміни.

Лідер "Батьківщини" також зазначила, які результати мають бути за 100 днів.

"Зупинення падіння економіки, припинення терору над підприємцями, зведення до мінімуму корупції, тому що ми плануємо ухвалити новий податковий кодекс. Ми зробимо все, щоб за ці 100 днів розпочалась масштабна перебудова  грошово-кредитної політики. Ми покладемо край кредитам по 20% річних, покладемо край недоступності кредитам для нашої економіки. Підняти пенсії та зарплати, переглянути бюджет,  повернути молоді те, що в них забрали, – допомога на дитину. У ці 100 днів ми ухвалимо закон про страхову медицину. Це наші невідкладні першочергові дії", – підсумувала лідер "Батьківщини" і додала, що у перші 100 днів люди відчуватимуть зміни щоденно.

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