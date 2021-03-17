На виборах до парламенту Нідерландів вчетверте перемагає партія прем'єра Рютте

У Нідерландах завершилися вибори до нижньої палати парламенту. Перемогу здобула праволіберальна "Народна партія за свободу і демократію" (VVD), яку очолює прем'єр-міністр країни Марк Рютте.

Про це пише DW .

Так, партія Рютте набирає 23 відсотки голосів виборів, що дає їй близько 35 місць у нижній палаті. Таким чином, Рютте, котрий з 2010 року обіймає пост прем'єра, може вчетверте очолити уряд.

Несподіваним на виборах став результат "Демократів 66", котрі досі входили разом з партією Рютте до правлячої коаліції. Згідно з прогнозами, ця політсила матиме 27 мандатів у парламенті - другу за потужністю фракцію. "Демократи 66" потіснили з другого місця правопопулістську "Партію свободи" (PVV) під керівництвом Герта Вілдерса.

Всього до парламенту увійдуть представники 17 політичних сил. Очікується, що переговори щодо формування урядової коаліції будуть тривалими та складними.

Парламентські вибори в Нідерландах тривали з понеділка й відбувалися за дотримання жорстких протиепідемічних норм.