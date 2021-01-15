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Уряд Нідерландів пішов у відставку після скандалу з допомогою для дітей

Гаага, П'ятниця 15 січня 2021 14:58
Уряд Нідерландів пішов у відставку після скандалу з допомогою для дітей
Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (flickr.com)
Автор: Роман Тверденко

Уряд Нідерландів йде у відставку на чолі з прем'єр-міністром Марком Рютте. Все через звинувачення на адресу громадян у шахрайстві.

Про це повідомляє телеканал NOS.

Рютте подав у відставку і її повинен прийняти король Віллем-Олександр. Пізніше в п'ятницю прем'єр-міністр Нідерландів має дати прес-конференцію у зв'язку з відставкою.

Причиною відставки уряду стали помилкові звинувачення податкових органів на адресу понад 20 тисяч сімей в шахрайстві з отриманням допомоги для дітей.

Сім'ям було наказано повернути допомогу, отриману за кілька років - починаючи з 2012 року. Через це багатьом довелося оголосити себе банкрутами, переїхати в інше житло і стати відповідачами за позовами на десятки тисяч євро.

В ході розгляду з'ясувалося, що "шахрайством" виявилися неправильно заповнені довідки або відсутність у них підписів.

Уряд країни вибачився і виділив понад 500 мільйонів євро на врегулювання ситуації з виплатою до 30 тисяч євро кожній постраждалій родині.

Нагадаємо, раніше в Нідерландах продовжили дію на території країни карантин на три тижні.

Зазначимо, що з 15 грудня в Нідерландах діє локдаун. Всі громадські місця, включаючи дитячі садки, тренажерні зали, музеї, зоопарки, кінотеатри, перукарні та салони краси, закриті.

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