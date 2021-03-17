На выборах в парламент Нидерландов в четвертый раз побеждает партия премьера Рютте
В Нидерландах завершились выборы в нижнюю палату парламента. Победу одержала праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию" (VVD), которую возглавляет премьер-министр страны Марк Рютте.
Об этом пишет DW.
Так, партия Рютте набирает 23 процента голосов избирателей, что дает ей около 35 мест в нижней палате. Таким образом, Рютте, который с 2010 года на посту премьера, может в четвертый раз возглавить правительство.
Неожиданным на выборах стал результат "Демократов 66", которые до сих пор входили вместе с партией Рютте к правящей коалиции. Согласно прогнозам, у этой политсилы будет 27 мандатов в парламенте и вторая по величине фракция. "Демократы 66" потеснили со второго места правопопулистскую "Партию свободы" (PVV) под руководством Герта Вилдерса.
Всего в парламент войдут представители 17 политических сил. Ожидается, что переговоры по формированию правительственной коалиции будут длительными и сложными.
Парламентские выборы в Нидерландах продолжались с понедельника и происходили при соблюдении жестких противоэпидемических норм.
Напомним, в январе правительство Нидерландов ушло в отставку во главе с премьер-министром Марком Рютте. Все из-за обвинений в адрес граждан в мошенничестве.
Ранее суд в Нидерландах постановил отменить комендантский час, поскольку он серьезно нарушает права человека.