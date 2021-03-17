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На выборах в парламент Нидерландов в четвертый раз побеждает партия премьера Рютте

Новина українською → Среда 17 марта 2021 23:56
На выборах в парламент Нидерландов в четвертый раз побеждает партия премьера Рютте Фото: Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Инна Собора

В Нидерландах завершились выборы в нижнюю палату парламента. Победу одержала праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию" (VVD), которую возглавляет премьер-министр страны Марк Рютте.

Об этом пишет DW.

Так, партия Рютте набирает 23 процента голосов избирателей, что дает ей около 35 мест в нижней палате. Таким образом, Рютте, который с 2010 года на посту премьера, может в четвертый раз возглавить правительство.

Неожиданным на выборах стал результат "Демократов 66", которые до сих пор входили вместе с партией Рютте к правящей коалиции. Согласно прогнозам, у этой политсилы будет 27 мандатов в парламенте и вторая по величине фракция. "Демократы 66" потеснили со второго места правопопулистскую "Партию свободы" (PVV) под руководством Герта Вилдерса.

Всего в парламент войдут представители 17 политических сил. Ожидается, что переговоры по формированию правительственной коалиции будут длительными и сложными.

Парламентские выборы в Нидерландах продолжались с понедельника и происходили при соблюдении жестких противоэпидемических норм.

Напомним, в январе правительство Нидерландов ушло в отставку во главе с премьер-министром Марком Рютте. Все из-за обвинений в адрес граждан в мошенничестве.

Ранее суд в Нидерландах постановил отменить комендантский час, поскольку он серьезно нарушает права человека.

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