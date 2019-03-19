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До наступного парламенту можуть пройти до дев'яти партій

Новини » Вибори 2019    19.03.2019 - 11:30
До наступного парламенту можуть пройти до дев'яти партій
Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Лідирують партії Зеленського, Тимошенко і Порошенка

Якби парламентські вибори в Україні проводилися в середині березня 2019 року, то найбільші шанси подолати 5%-ний бар'єр мали б до дев'яти партій. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Найвищий рейтинг мають партії "Слуга народу" (за неї готові проголосувати 22,4% тих, хто піде на вибори і визначився з партією), "Батьківщина" (19,1%), "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (15,8%), "Опозиційна платформа - "За життя" (10,2%), "Громадянська позиція" (7,9%), "Радикальна партія" (6,1%).

Також мають шанси потрапити до парламенту "Свобода" (3,6%), "Опозиційний блок" (3,2%) і "Самопоміч" - 3,2%.

До наступного парламенту можуть пройти до дев'яти партій

"За останній місяць позиції лідерів укріпилися. В динаміці найбільше додала "Громадянська позиція" та "БПП Солідарність". Втрат зазнала "Самопоміч", - зазначають соціологи.

Опитування фонду Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 9-15 березня серед 2500 респондентів. Помилка вибірки - 2,0%.

Нагадаємо, якби президентські вибори в Україні відбувалися в середині березня, найбільші шанси вийти в другий тур мали б Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.

Зазначимо, чергові парламентські вибори в Україні повинні пройти в жовтні 2019 року. Позачергові парламентські вибори пройшли в Україні 26 жовтня 2014 року. За партійними списками на них переміг "Народний фронт", отримавши 22,14% голосів виборців. За "Блок Петра Порошенко" проголосували 21,81%, "Самопоміч" отримала 10,97%, "Опозиційний блок" - 9,43%, "Радикальна партія Олега Ляшка" - 7,44%, "Батьківщина" - 5,68%. Інші партії не подолали 5%-й бар'єр.

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