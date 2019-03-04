На виборах мера Гданська перемагає в. о. мера Дулькевич

Фото: Александра Дулькевич (gdansk.pl/Grzegorz Mehring)

Згідно з екзит-полом, екс-заступник убитого мера Гданська Павла Адамовича набрала 84%

У Польщі на виборах мера Гданська перемагає Александра Дулькевич, в. о. мера і екс-заступник мера міста Павла Адамовича, вбитого в січні. Про це свідчать результати екзит-полу, передає РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

Згідно з проведеним trojmiasto.pl опитуванням, за 39-річну Дулькевич проголосували 84% городян, що означає, що вона перемагає вже в першому турі.

Крім Дулькевич на пост мера Гданська претендують 46-річний бізнесмен Марек Скиба (згідно з екзит-полом - 4% голосів) і 51-річний ультраправий режисер Гжегож Браун (12%).

Нагадаємо, 13 січня на мера Гданська Павла Адамовича під час благодійного концерту напав чоловік із ножем. Адамович переніс п'ятигодинну операцію на серці і в області живота, але лікарям не вдалося врятувати його життя і 14 січня він помер у лікарні від отриманих ножових поранень.

Суд Гданська заарештував на три місяці Стефана В., якому висунено звинувачення у вбивстві Адамовича. На допиті чоловік не визнав себе винним.