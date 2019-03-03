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У Гданську сьогодні проходять позачергові вибори мера

Новини » Політика    03.03.2019 - 15:46
У Гданську сьогодні проходять позачергові вибори мера
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

На крісло мера претендують три кандидати

У Гданську (Польща) сьогодні, 3 березня, проходять позачергові вибори мера після вбивства Павла Адамовича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

Як повідомляється, виборчі дільниці працюють з 7:00 до 21:00 за місцевим часом.

"На крісло мера претендують три кандидати: в. о. мера і колишня заступник Адамовича 39-річна Олександра Дулькевич, 46-річний бізнесмен Марек Скиба та 51-річний журналіст Ґжеґож Браун", - пише видання.

Наголошується, що у разі, якщо один з кандидатів в сьогоднішньому голосуванні набере більше 50% голосів, вибори завершаться в першому турі.

Якщо ні - відбудеться другий тур, в якому візьмуть участь два кандидата з найбільшою кількістю голосів.

Нагадаємо, 13 січня, на мера Гданська Павла Адамовича під час благодійного концерту напав чоловік з ножем.

14 січня мер Гданська помер у лікарні від отриманих при нападі ножових поранень.

Адамович переніс п'ятигодинну операцію на серці і в області живота, але лікарям не вдалося врятувати його життя.

РБК-Україна повідомляло, що обвинувачений у вбивстві Адамовича на допиті в прокуратурі не визнав свою провину.

31 січня міністр внутрішніх справ Польщі Йоахім Брудзиньский представив у сеймі звіт про роботу поліції у справі про вбивство мера Гданська.

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