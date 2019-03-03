У Гданську сьогодні проходять позачергові вибори мера

На крісло мера претендують три кандидати
У Гданську (Польща) сьогодні, 3 березня, проходять позачергові вибори мера після вбивства Павла Адамовича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.
Як повідомляється, виборчі дільниці працюють з 7:00 до 21:00 за місцевим часом.
"На крісло мера претендують три кандидати: в. о. мера і колишня заступник Адамовича 39-річна Олександра Дулькевич, 46-річний бізнесмен Марек Скиба та 51-річний журналіст Ґжеґож Браун", - пише видання.
Наголошується, що у разі, якщо один з кандидатів в сьогоднішньому голосуванні набере більше 50% голосів, вибори завершаться в першому турі.
Якщо ні - відбудеться другий тур, в якому візьмуть участь два кандидата з найбільшою кількістю голосів.
Нагадаємо, 13 січня, на мера Гданська Павла Адамовича під час благодійного концерту напав чоловік з ножем.
14 січня мер Гданська помер у лікарні від отриманих при нападі ножових поранень.
Адамович переніс п'ятигодинну операцію на серці і в області живота, але лікарям не вдалося врятувати його життя.
РБК-Україна повідомляло, що обвинувачений у вбивстві Адамовича на допиті в прокуратурі не визнав свою провину.
31 січня міністр внутрішніх справ Польщі Йоахім Брудзиньский представив у сеймі звіт про роботу поліції у справі про вбивство мера Гданська.