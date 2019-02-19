ВПС США провели розвідку біля берегів Криму

RC-135V курсував близько трьох годин

Военно-воздушные силы США провели разведку у берегов оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым Реалии".

Как отмечается, радиоразведчик RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным MITE21 в 08:35 по московскому времени взлетел с авиабазы "Суда-Бей" в Греции. Уже через 10 минут Boeing прибыл в акваторию Черного моря и приступил к разведывательному полету у берегов Крыма.

Так, RC-135V курсировал в указанном районе около трех часов.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет разведки США 11 января 2019 года патрулировал Черное море.

Так, указанный самолет регулярно осуществляет полеты в акватории Черного моря, последний состоялся 27 декабря 2018 года. Указанные самолеты используются для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

РБК-Украина писало, что самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил США совершал полет в акваторию Черного моря и 26 ноября 2018 года.