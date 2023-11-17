ВВС пишет, что из Украины сбежало около 20 тысяч мужчин. Что говорят пограничники

Британское издание BBC написало, что с начала полномасштабного вторжения РФ из Украины сбежало почти 20 000 мужчин, чтобы избежать призыва в армию. В то же время в Госпогранслужбе говорят, что не владеют такой статистикой.
Что известно об этом - читайте в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались следующие источники: BBC и эксклюзивный комментарий спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.
Как выяснило британское BBC, почти 20 000 мужчин покинули Украину с начала войны, чтобы избежать призыва. При этом еще 21 113 мужчин пытались сбежать, но были пойманы.
Издание пишет, что имеет такие данные из запросов о незаконном пересечении границы с соседними Румынией, Молдовой, Польшей, Венгрией и Словакией. Согласно которым удалось подсчитать, что 19 740 мужчин незаконно пересекли эти страны с февраля 2022 по 31 августа 2023 года.
Из них 14 тысяч человек намеревались пересечь границу пешком или переплыть опасные реки, а остальные рассчитывали выехать с помощью поддельных документов.
Представитель президента в парламенте Федор Вениславский признал BBC, что проблема серьезная.
"Власть понимает, что это явление не единично и что оно распространено. Но, к сожалению, я хотел бы подчеркнуть, что коррупция очень устойчива", - сказал Вениславский, добавив, что Украина делает "все возможное, чтобы свести количество случаев коррупции к минимуму".
При этом он добавил, что количество выехавших или пытавшихся уехать мужчин не имеет никакого влияния на военные усилия.
Как сказал в комментарии РБК-Украина представитель ГПСУ Андрей Демченко, он не может дать оценку распространенным данным, ведь не владеет статистикой сопредельных стран, в частности, обстоятельствами за которые нарушения пограничного или миграционного законодательства могли быть задержаны те или иные лица.
В то же время отметил, что украинская сторона с целью предотвращения незаконного пересечения границы принимает максимальные меры, но за время действия военного положения таких попыток значительно увеличилось.
"Кроме этого для надежной охраны госграницы, пограничники Украины тесно сотрудничают с пограничниками сопредельных стран Европы и Молдовы, в том числе путем проведения совместных мероприятий, как совместное патрулирование, или обмен информацией о попытках нарушения и т.д.", - говорит Демченко.
Он отметил, что с начала военного положения подразделения Госпогранслужбы задержали 16 700 граждан Украины, которые незаконно пытались пересечь зеленый участок границы (за пределами пунктов пропуска), или другим противоправным способом.
"При этом еще более 7 тысяч человек разоблачены при попытках осуществить незаконное пересечение через пункты пропуска, в том числе используя поддельные документы", - отметил Демченко.
В то же время, в 2023 году по сравнению с 2022 годом попыток нарушения госграницы меньше, признают в ГПСУ.
"Чаще пограничники фиксируют попытки незаконного пересечения "зеленого участка" границы с Румынией и Молдовой, наибольшее же количество подделок фиксируется на границе с Польшей", - рассказал Демченко.
Он добавил, что за время военного положения разоблачены около 300 преступных противоправных групп, специализировавшихся на незаконной переправке лиц через границу.
Следует учесть, что по данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны FRONTEX статистика задержания граждан Украины на восточных границах ЕС значительно меньше.
Данное агентство занимается охраной внешних границ ЕС и отвечает за координацию деятельности национальных пограничных служб.
Так, по данным FRONTEX в период с марта 2022 по август 2023 за незаконное пересечение восточных границ ЕС задержано 8 512 граждан Украины, из них:
Напомним, что в связи с военным положением, которое действует в Украине с начала полномасштабной войны, ограничен выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Но есть исключение. В частности, разрешается выезд в случае непригодности мужчины в военную службу и его снятия с военного учета.
При этом ранее в ГПСУ сообщали, что за последние 10 месяцев пограничники отказали в выезде за пределы Украины 43 тысяч граждан. Большинство из них - мужчины.
Подробно о том, кому из мужчин разрешен выезд и что нужно знать о запрете на пересечение границы во время войны читайте в материале РБК-Украина.
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