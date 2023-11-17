ВВС пишет, что из Украины сбежало около 20 тысяч мужчин. Что говорят пограничники

Что известно из данных BBC

Как выяснило британское BBC, почти 20 000 мужчин покинули Украину с начала войны, чтобы избежать призыва. При этом еще 21 113 мужчин пытались сбежать, но были пойманы.

Издание пишет, что имеет такие данные из запросов о незаконном пересечении границы с соседними Румынией, Молдовой, Польшей, Венгрией и Словакией. Согласно которым удалось подсчитать, что 19 740 мужчин незаконно пересекли эти страны с февраля 2022 по 31 августа 2023 года.

Из них 14 тысяч человек намеревались пересечь границу пешком или переплыть опасные реки, а остальные рассчитывали выехать с помощью поддельных документов.

Представитель президента в парламенте Федор Вениславский признал BBC, что проблема серьезная.

"Власть понимает, что это явление не единично и что оно распространено. Но, к сожалению, я хотел бы подчеркнуть, что коррупция очень устойчива", - сказал Вениславский, добавив, что Украина делает "все возможное, чтобы свести количество случаев коррупции к минимуму".

При этом он добавил, что количество выехавших или пытавшихся уехать мужчин не имеет никакого влияния на военные усилия.

Как это комментирует Госпогранслужба

Как сказал в комментарии РБК-Украина представитель ГПСУ Андрей Демченко, он не может дать оценку распространенным данным, ведь не владеет статистикой сопредельных стран, в частности, обстоятельствами за которые нарушения пограничного или миграционного законодательства могли быть задержаны те или иные лица.

В то же время отметил, что украинская сторона с целью предотвращения незаконного пересечения границы принимает максимальные меры, но за время действия военного положения таких попыток значительно увеличилось.

"Кроме этого для надежной охраны госграницы, пограничники Украины тесно сотрудничают с пограничниками сопредельных стран Европы и Молдовы, в том числе путем проведения совместных мероприятий, как совместное патрулирование, или обмен информацией о попытках нарушения и т.д.", - говорит Демченко.

Он отметил, что с начала военного положения подразделения Госпогранслужбы задержали 16 700 граждан Украины, которые незаконно пытались пересечь зеленый участок границы (за пределами пунктов пропуска), или другим противоправным способом.

"При этом еще более 7 тысяч человек разоблачены при попытках осуществить незаконное пересечение через пункты пропуска, в том числе используя поддельные документы", - отметил Демченко.

В то же время, в 2023 году по сравнению с 2022 годом попыток нарушения госграницы меньше, признают в ГПСУ.

"Чаще пограничники фиксируют попытки незаконного пересечения "зеленого участка" границы с Румынией и Молдовой, наибольшее же количество подделок фиксируется на границе с Польшей", - рассказал Демченко.

Он добавил, что за время военного положения разоблачены около 300 преступных противоправных групп, специализировавшихся на незаконной переправке лиц через границу.

Данные от FRONTEX

Следует учесть, что по данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны FRONTEX статистика задержания граждан Украины на восточных границах ЕС значительно меньше.

Данное агентство занимается охраной внешних границ ЕС и отвечает за координацию деятельности национальных пограничных служб.

Так, по данным FRONTEX в период с марта 2022 по август 2023 за незаконное пересечение восточных границ ЕС задержано 8 512 граждан Украины, из них:

в марте - декабре 2022 года - 5 035 человек;

в январе августе 2023 года - 3 477 человек.

Выезд мужчин за границу

Напомним, что в связи с военным положением, которое действует в Украине с начала полномасштабной войны, ограничен выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Но есть исключение. В частности, разрешается выезд в случае непригодности мужчины в военную службу и его снятия с военного учета.

При этом ранее в ГПСУ сообщали, что за последние 10 месяцев пограничники отказали в выезде за пределы Украины 43 тысяч граждан. Большинство из них - мужчины.

Подробно о том, кому из мужчин разрешен выезд и что нужно знать о запрете на пересечение границы во время войны читайте в материале РБК-Украина.

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