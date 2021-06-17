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В Ізраїлі спалахнули пожежі після обстрілів бойовиків з Сектора Газа

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Ізраїль, Четвер 17 червня 2021 05:34
В Ізраїлі спалахнули пожежі після обстрілів бойовиків з Сектора Газа Фото: обстріли Ізраїлю призвели до пожеж (twitter com / paldf8)
Автор: Наталья Скороход

В Ізраїлі рятувальники гасили чотири великі пожежі, які спалахнули на півдні країни. Це сталося після запусків з Сектора Газа повітряних куль з вибухівкою.

Про це повідомляє Times of Israel.

Пожежі виникли в районі Ешколь. У заяві пожежно-рятувальної служби Ізраїлю йдеться про те, що вони були невеликими та не представляли небезпеки для прилеглих населених пунктів.

На жаль, в Ізраїлі люди звикли до таких явищ.

"На жаль, ми до цього звикли. Наш район залишається напруженим", - сказав фермер з району, де відбувалися пожежі.

Відомо, що пожежі почалися у вівторок після обстрілів. У цей день було спалено понад 3 акрів лимонних полів, що належать кібуцу Нір Ам, і майже акр клементинових дерев. Також були спалені пшеничні поля і мандаринові сади. В цілому постраждало понад 30 акрів землі.

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по військових об'єктах ХАМАС в Газі після півночі в середу у відповідь на підпали у вівторок, в результаті яких в південних прикордонних містах сталося 26 пожеж.

Нагадаємо, що Ізраїль відновив обстріли по об'єктах бойовиків в Секторі Газа. Це сталося після того, як бойовики випустили в бік Ізраїльських населених пунктів повітряні кулі з вибухівкою.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі призначили новий уряд. Прем'єр-міністром став Нафталі Беннет.

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