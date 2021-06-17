В Ізраїлі спалахнули пожежі після обстрілів бойовиків з Сектора Газа
В Ізраїлі рятувальники гасили чотири великі пожежі, які спалахнули на півдні країни. Це сталося після запусків з Сектора Газа повітряних куль з вибухівкою.
Про це повідомляє Times of Israel.
Пожежі виникли в районі Ешколь. У заяві пожежно-рятувальної служби Ізраїлю йдеться про те, що вони були невеликими та не представляли небезпеки для прилеглих населених пунктів.
На жаль, в Ізраїлі люди звикли до таких явищ.
"На жаль, ми до цього звикли. Наш район залишається напруженим", - сказав фермер з району, де відбувалися пожежі.
Відомо, що пожежі почалися у вівторок після обстрілів. У цей день було спалено понад 3 акрів лимонних полів, що належать кібуцу Нір Ам, і майже акр клементинових дерев. Також були спалені пшеничні поля і мандаринові сади. В цілому постраждало понад 30 акрів землі.
Армія оборони Ізраїлю завдала удару по військових об'єктах ХАМАС в Газі після півночі в середу у відповідь на підпали у вівторок, в результаті яких в південних прикордонних містах сталося 26 пожеж.
שלוש שריפות פרצו באזור בארי ובשער הנגב בעוטף עזה, נבדק אם נגרמו מבלוני תבערה@Itsik_zuarets pic.twitter.com/qcX4VywqjM— כאן חדשות (@kann_news) June 16, 2021
Нагадаємо, що Ізраїль відновив обстріли по об'єктах бойовиків в Секторі Газа. Це сталося після того, як бойовики випустили в бік Ізраїльських населених пунктів повітряні кулі з вибухівкою.
Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі призначили новий уряд. Прем'єр-міністром став Нафталі Беннет.