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Запровадили цензуру як Кремль? Кулеба про заборону ООН називати дії РФ в Україні "війною"

Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що ООН нібито заборонила персоналу називати "війною" вторгнення Росії до України. Він закликав Організацію негайно спростувати такі заяви, якщо вони є неправдивими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС у Twitter.

"Важко повірити, що ООН могла б по суті запровадити таку саму цензуру, як Кремль зараз в Росії, заборонивши використання слів "війна" та "вторгнення" серед співробітників ООН. Я закликаю ООН швидко спростувати такі повідомлення, якщо вони неправдиві. На кону репутація ООН", - написав Кулеба.

Що сталося?

Ірландська щоденна широкоформатна газета The Irish Times оприлюднила інформацію про те, що Організація Об'єднаних Націй (ООН) за прикладом російської влади заборонила своїм працівникам називати агресію проти України "війною" або "вторгненням".

Вказується, що персонал ООН отримав електронні листи з правилами комунікації та обов'язком залишатися "неупередженими". Також працівників закликали не описувати ситуацію Україні як війну та не додавати прапор України до особистих чи офіційних профілів у мережі.

Такий підхід комунікаційний відділ пояснив бажанням уникнути репутаційних ризиків.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, назвавши це "спеціальною військовою операцією".

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ООНДмитро КулебаВійна Росії проти України