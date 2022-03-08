Ввели цензуру как Кремль? Кулеба о запрете ООН называть действия РФ в Украине "войной"

"Трудно поверить, что ООН могла бы по сути ввести такую же цензуру, как Кремль сейчас в России, запретив использование слов "война" и "вторжение" среди сотрудников ООН. Я призываю ООН быстро опровергнуть такие сообщения, если они ложные. На кону репутация ООН", - написал Кулеба.

Что произошло?

Ирландская ежедневная широкоформатная газета The Irish Times обнародовала информацию о том, что Организация Объединенных Наций (ООН) по примеру российских властей запретила своим работникам называть агрессию против Украины "войной" или "вторжением".

Указывается, что персонал ООН получил электронные письма с правилами коммуникации и обязанностью оставаться "беспристрастными". Также работников призвали не описывать ситуацию Украине как войну и не добавлять флаг Украины к личным или официальным профилям в сети.

Такой подход коммуникационный отдел объяснил желанием избежать репутационных рисков.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, назвав это "специальной военной операцией".

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