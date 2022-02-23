Чи введуть в Україні комендантську годину: відповідь Данілова

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів, чи будуть в Україні запроваджувати комендантську годину. За його словами, такі рішення будуть приймати за необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву Данілова після засідання РНБО.

Данілов назвав умову для запровадження комендантської години в Україні.

"(Вводитимуть, - ред.) в залежності від ситуації. Забезпечувати безпеку у разі необхідності - це наше завдання", - заявив секретар РНБО.

Що таке комендантська година

Закон про надзвичайний стан передбачає особливий режим в'їзду та виїзду, а також обмеження свободи пересування.

Комендатури на місцях можуть вводити комендантську годину із забороною перебувати на вулицях без спеціальних перепусток у встановлені години доби. Зазвичай, це нічний час. Контролюють виконання цих розпоряджень жителями певного населеного пункту військовий комендант та спеціальні комендантські патрулі (військовослужбовці чи співробітники поліції), озброєні вогнепальною зброєю.

Якщо людина під час комендантської години перебуває на вулиці без дозволу або ґрунтовних причин, то комендантський патруль має право її затримати для перевірки документів та щоб встановити причину порушення комендантської години.

По всій Україні вводять НС

В Україні запроваджують надзвичайний стан. Його вводять у всіх українських областях, крім Луганської та Донецької.

З таким зверненням РНБО звернулась до Верховної ради. НС в Україні планують ввести на 30 днів, режим може бути продовжений до 60 днів.