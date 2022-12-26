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Введение системы контроля за выбросами следует отсрочить до победы, - эксперт

Фото: введение системы контроля за выбросами следует отсрочить до победы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Введение автоматизированной системы контроля над выбросами, которую готовятся внедрить в Министерстве по защите окружающей среды, следует отсрочить до нашей победы - ведь сейчас предприятия не имеют финансовой возможности вкладывать миллиарды в новое оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова в колонке для "Интерфакс Украина".

"По подсчетам разработчиков проекта, внедрение этой системы будет стоить украинским предприятиям почти 6 миллиардов гривен. И это во время войны - когда все отрасли, вся промышленность Украины существует в режиме выживания", - написал Каленков.

Он также отметил, что сейчас все предприятия несут глубокие убытки и делают невозможное для того, чтобы сохранить работу на предприятиях и платить людям зарплаты.

"Многомиллиардные траты на систему контроля за выбросами в нынешних условиях недопустимы! Ведь даже после победы инвестиции должны быть направлены на восстановление производства и его модернизацию - то есть, на те вещи, от которых зависит стабильность нашей экономики. А инициативу Минприроды можно смело отсрочить на пять лет, с учетом действующей нормы - это, на самом деле, немного. Ведь наше восстановление после победы тоже займет годы", - подчеркнул Каленков.

По его мнению, принимать такое постановление сейчас, в момент, когда экономика критически уязвима, неправильно, ведь только усугубляет кризисное состояние промышленности.

"Мы призываем Кабинет министров и народных депутатов убрать эту инициативу. А вместо нее - провести системные изменения в природоохранной политике государства. Подобное хаотичное внесение проектов может только навредить промышленности и экономике", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Европейская бизнес ассоциация также призвала власти отсрочить введение автоматизированной системы контроля за выбросами.

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