Введение системы контроля за выбросами следует отсрочить до победы, - эксперт

"По подсчетам разработчиков проекта, внедрение этой системы будет стоить украинским предприятиям почти 6 миллиардов гривен. И это во время войны - когда все отрасли, вся промышленность Украины существует в режиме выживания", - написал Каленков.

Он также отметил, что сейчас все предприятия несут глубокие убытки и делают невозможное для того, чтобы сохранить работу на предприятиях и платить людям зарплаты.

"Многомиллиардные траты на систему контроля за выбросами в нынешних условиях недопустимы! Ведь даже после победы инвестиции должны быть направлены на восстановление производства и его модернизацию - то есть, на те вещи, от которых зависит стабильность нашей экономики. А инициативу Минприроды можно смело отсрочить на пять лет, с учетом действующей нормы - это, на самом деле, немного. Ведь наше восстановление после победы тоже займет годы", - подчеркнул Каленков.

По его мнению, принимать такое постановление сейчас, в момент, когда экономика критически уязвима, неправильно, ведь только усугубляет кризисное состояние промышленности.

"Мы призываем Кабинет министров и народных депутатов убрать эту инициативу. А вместо нее - провести системные изменения в природоохранной политике государства. Подобное хаотичное внесение проектов может только навредить промышленности и экономике", - резюмировал эксперт.