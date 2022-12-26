Введення системи контролю за викидами слід відстрочити до перемоги, - експерт

"За підрахунками розробників проекту, впровадження цієї системи коштуватиме українським підприємствам майже 6 мільярдів гривень. І це під час війни – коли всі галузі, вся промисловість України існує у режимі виживання", – написав Каленков.

Він також зазначив, що зараз усі підприємства зазнають глибоких збитків і роблять неможливе для того, щоб зберегти роботу на підприємствах та платити людям зарплати.

"Багатомільярдні витрати на систему контролю за викидами за нинішніх умов неприпустимі! Адже навіть після перемоги інвестиції мають бути спрямовані на відновлення виробництва та його модернізацію - тобто на ті речі, від яких залежить стабільність нашої економіки. А ініціативу Мінприроди можна сміливо відстрочити на п'ять років, з урахуванням чинної норми - це насправді небагато. Адже наше відновлення після перемоги теж забере роки", - наголосив Каленков.

На його думку, приймати таку ухвалу зараз, у момент, коли економіка критично вразлива, неправильно, адже тільки посилює кризовий стан промисловості.

"Ми закликаємо Кабінет міністрів та народних депутатів прибрати цю ініціативу. А замість неї - провести системні зміни у природоохоронній політиці держави. Подібне хаотичне внесення проектів може лише нашкодити промисловості та економіці", - резюмував експерт.