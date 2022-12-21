Введение автоматизированных систем мониторинга выбросов следует перенести на послевоенное время, - ЕВА

Введение обязательных автоматизированных систем контроля выбросов загрязняющих веществ, предусмотренное проектом постановления Министерства по защите окружающей среды, следует отсрочить на послевоенное время. Сейчас бизнес не располагает необходимыми 5,8 млрд гривен на необходимое оборудование. Кроме того, это оборудование рискует попасть во вражеские обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА) к правительству.

В ЭВА подчеркнули: война создает ряд факторов, усложняющих практическую реализацию требований проекта постановления.

"Во-первых, установка автоматизированных систем мониторинга на объекты, которые находятся под постоянным риском быть поврежденными ударами врага или ожидают реконструкцию/вывод из эксплуатации, экономически нецелесообразна. Во-вторых, существуют значительные трудности с привлечением значительных инвестиций, импортом оборудования и поиском подрядных организаций для проведения работ в условиях высоких рисков безопасности", - пояснили в ассоциации.

Эксперты подчеркнули: фактически проект постановления предлагает подход, который лежит в основе Директивы 2010/75/ЕС о промышленных выбросах, которая, в частности, должна ввести новые европейские экологические стандарты - выводы лучших доступных технологий и методов управления (НДТМ).

"Автоматизированные системы мониторинга выбросов - лишь один из элементов реформы промышленного загрязнения. Именно выводы НДТМ определяют, требует ли та или иная установка автоматизированного мониторинга и какими должны быть требования к нему. Следовательно, логично, что сначала нужно сформировать законодательную базу для комплексной имплементации Директивы 20 /75/ЕС, обнародовать и утвердить, как это предусмотрено Севильским процессом, выводы НДТМ, и уже потом устанавливать автоматизированные системы мониторинга на реконструируемые объекты", - подчеркнули в ЭВА.

В ассоциации также обратили внимание правительства на тот факт, что промышленные предприятия Украины значительно пострадали от российского террора, а часть остановилась из-за ряда факторов, связанных с войной.

Так, за 9 месяцев войны металлургическая отрасль потеряла более 50% своего потенциала, более половины объектов энергоинфраструктуры повреждены или уничтожены: только на поверхностное восстановление энергообъектов требуется не менее 1,5 млрд евро.

"О восстановлении промышленности сейчас речь вообще не идет - прежде всего, компании пытаются, кроме постоянной гуманитарной помощи и поддержки ВСУ, обеспечивать минимальную жизнедеятельность предприятий в условиях постоянной угрозы ракетных ударов. Бизнес-сообщество высоко ценит последние регуляторные изменения, направленные на поддержку бизнеса в виде отсрочки усиления экологических требований и освобождения от уплаты налогов, и надеется, что идея по обязательной установке дорогостоящего измерительного оборудования стоимостью почти 5,8 млрд гривен на устаревшие и полууничтоженные объекты все же будет перенесена на этап послевоенного восстановления", - отметила координатор комитета промышленной экологии и устойчивому развитию ассоциации Ольга Бойко.

Напомним, ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков также заявил, что внедрение системы автоматизированного контроля за выбросами в том виде, в котором предлагает Минокружение, не отвечает европейским нормам, которым Украина обязалась соблюдать.