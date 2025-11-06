ua en ru
Чт, 06 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Введение CBAM может снизить ВВП Украины на 10%, - Метинвест

Четверг 06 ноября 2025 12:22
UA EN RU
Введение CBAM может снизить ВВП Украины на 10%, - Метинвест Фото: налог СВАМ может снизить ВВП Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Европейский механизм углеродной корректировки импорта (CBAM), который вступит в силу с 2026 года, может нанести серьезный удар по украинской экономике.

Об этом заявил руководитель офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александр Водовиз на конференции "На пути интеграции: диалог правительства и бизнеса ради членства Украины в ЕС", пишет РБК-Украина.

Он отметил, что декарбонизация для Евросоюза является, скорее, инструментом защиты внутреннего рынка, чем вопросом экологии.

"До введения CBAM осталось два месяца, а мы до сих пор не знаем, сколько будем платить", - подчеркнул представитель "Метинвеста".

При этом, по данным исследований Ernst & Young и Федерации работодателей Украины, внедрение механизма приведет к сокращению ВВП Украины примерно на 5% в 2026 году и на 10% - в 2030-м, напомнил Водовиз.

Он призвал правительство не медлить, а обратиться в Евросоюз с предложением отсрочить введение CBAM для Украины из-за войны.

"Это серьезный удар по нашей экономике. Надо совместно искать решение, как отсрочить этот период или какие альтернативные обязательства мы можем взять перед ЕС", - сказал он.

Он также подчеркнул, что европейские металлургические компании получают миллиардные гранты на декарбонизацию, что ставит украинские предприятия в неравные условия.

"У нас таких возможностей нет. Поэтому просим отсрочку хотя бы на пять лет с даты введения CBAM", - подчеркнул он.

Отдельно Водовиз обратил внимание на необходимость создания прозрачной системы торговли квотами на выбросы углерода. Он отметил, что Украина уже ввела мониторинг и отчетность по парниковым газам, но должна перейти к формированию самой системы торговли.

"Мы выступаем за интеграцию с европейской системой торговли квотами, где действует четкий и прозрачный механизм: уплаченные средства возвращаются предприятиям посредством поддержки на декарбонизацию", - пояснил он.

Конференция, организованная Киевской школой экономики при содействии Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и финансовой поддержки Швеции, собрала представителей правительства, бизнеса и международных партнеров для обсуждения вызовов евроинтеграции.

СВАМ для Украины

Механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM) предполагает введение углеродной пошлины на импорт в ЕС таких товаров, как сталь, цемент, удобрения, электроэнергия, алюминий и водород.

По данным Федерации работодателей Украины, в случае введения СВАМ для Украины, падение ВВП составит 8,7 млрд долларов в 2026 году, а в 2034 - уже 11,3 млрд долларов.

Также Украину ожидает уменьшение налоговых поступлений и социальных взносов в бюджеты и фонды всех уровней вследствие сокращения деловой активности - оно может составить 2,8 млрд долларов в 2026 году, и достичь 3,6 млрд долларов в 2034 году.

Ранее немецкое издание Tagesspiegel заявило, что Еврокомиссия готова отсрочить СВАМ для Украины минимум до 2027 года, но правительство должно направить официальный запрос.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест Налоги ВВП Украины
Новости
Массированная атака на Каменское: 8 пострадавших, разрушен дом
Массированная атака на Каменское: 8 пострадавших, разрушен дом
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины