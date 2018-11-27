Введення воєнного стану не перешкодить проведенню Об'єднавчого собору, - Парубій

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Парубій закликав патріарха Варфоломія якомога швидше провести собор у Києві

Введення воєнного стану в Україні не перешкодить проведенню Об'єднавчого собору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Верховної ради України Андрія Парубія у Twitter.

Парубій зазначив, що Російська Федерація намагається перешкодити створенню Помісної української православної церкви.

"Введення воєнного стану не перешкодить проведенню Об'єднавчого архієрейського собору. Я закликаю патріарха Варфоломія якомога швидше провести собор у Києві, а ми гарантуємо безпеку цього собору", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Стамбулі (Туреччина) сьогодні, 27 листопада, починається Синод Вселенського патріархату, на якому ймовірно буде затверджений текст томосу для України.

Відзначимо, раніше Парубій заявляв, що Об'єднавчий собор відбудеться на початку грудня цього року.

Як повідомляло РБК-Україна, предстоятель Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет заявив, що дата проведення об'єднавчого собору залежить від Вселенського патріарха.