Об'єднавчий собор відбудеться на початку грудня, - Парубій

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Про це Парубій заявив під час погоджувальної ради парламенту

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться на початку грудня цього року. Про це голова парламенту заявив у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами спікера ВР, проведення собору заплановане у Києві.

"27-29 листопада в Стамбулі відбудеться Синод Вселенського патріархату, який затвердить текст Томосу для православної церкви в Україні. Це відкриває шлях для всеукраїнського Архієрейського об’єднавчого собору в Києві. Попередньо планується, що він відбудеться на початку грудня у Києві", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, в головному секретаріаті Синоду Вселенського патріархату заявили, що Об'єднавчий собор Української православної церкви пройде в грудні. Зазначалося, що в рамках підготовки до Синоду Вселенського патріархату 27-29 листопада 2018 року Константинополь нагадує про своє рішення надати Томос про автокефалію православної церкви України.

Як писало РБК-Україна раніше, представники УПЦ Московського патріархату заявляли, що Архієрейський собор, на якому виберуть предстоятеля єдиної УПЦ, може відбутися 22 листопада.

Додамо також, керівництво УПЦ МП загрожувало відлучити від церкви прихильників української автокефалії з числа своїх ієрархів. Співрозмовник РБК-Україна, знайомий з деталями зустрічі ієрархів з главою держави Петром Порошенко, підтвердив інформацію про безпрецедентний тиск і пояснив, що мова йде про загрози заборони на служіння, аж до відлучення від церкви.